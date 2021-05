Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời về việc Hải quân Trung Quốc thông báo họ đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, trong đó có máy bay chiến đấu dội đạn dược vào các mục tiêu trên biển.





Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 27-5 theo hình thức trực tuyến, phóng viên nêu câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc giới chức Philippines thông báo đang chuẩn bị tiến hành dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng và cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam?



Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng



Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh như đã nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền cũng như các quyền liên quan của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị.



"Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, có đóng góp thiết thực, tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông cũng như tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)"- bà Hằng nêu rõ



Phóng viên nước ngoài tiếp tục nêu câu hỏi về việc Hải quân Trung Quốc hôm 24-5 thông báo gần đây họ đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, trong đó có máy bay chiến đấu dội đạn dược vào các mục tiêu trên biển.



Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nêu rõ duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia trên Biển Đông là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế.



"Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp có trách nhiệm vào vấn đề này"- bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Theo D.Ngọc (NLĐO)