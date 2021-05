Bình Định: Bị can Lê Đức Hoàng đột nhập, trộm cắp 180 cây vàng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Lê Đức Hoàng (32 tuổi) để điều tra vụ trộm cắp 180 cây vàng tại hiệu vàng Anh Trung ở TX.Hoài Nhơn.



Lực lượng công an đã thu lại toàn bộ số vàng bị lấy trộm. ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngày 17.5, đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Lê Đức Hoàng (32 tuổi, tạm trú tại Khu phố Tân Thành 2, P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp. Lê Đức Hoàng là bị can vụ trộm cắp tại hiệu vàng Anh Trung ở Khu phố Tân Thành 2 vào rạng sáng 12.5 từng khiến dư luận địa phương bất an.

Vụ án gây rúng động dư luận

Rạng sáng 12.5, ông Nguyễn Anh Trung (48 tuổi), chủ hiệu vàng Anh Trung, trình báo với lực lượng công an về việc bị kẻ gian đột nhập lấy 300 lượng vàng 18K.

Theo đại tá Võ Văn Thạnh, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận và gây bất an cho các hoạt động kinh doanh vàng bạc trên địa bàn, Công an TX.Hoài Nhơn huy động toàn bộ lực lượng Cơ quan CSĐT, các đội nghiệp vụ và công an xã, phường có liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra xác minh ban đầu, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Bình Định phối hợp khám nghiệm và điều tra vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự lập tức có mặt tại hiện trường triển khai việc điều tra phá án.



Đại tá Võ Văn Thạnh thông tin về quá trình điều tra vụ án. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Kết quả ban đầu xác định khoảng 2 giờ 10 phút ngày 12.5, thủ phạm đột nhập từ phía sau bờ rào tường của Trường THCS Tam Quan Bắc rồi vào khu vườn của ông Trần Vĩnh An (ở Khu phố Tân Thành 1). Tiếp tục, thủ phạm leo lên mái nhà ông An, qua sân thượng nhà ông Trung, dùng bẫy nhổ đinh cạy cửa gỗ trên tầng lầu, đột nhập vào nhà.

Sau đó, thủ phạm khóa trái cửa phòng ngủ của vợ chồng ông Trung, vô hiệu hóa camera, sau đó cạy kính cửa tủ dụng vàng, lấy hết vàng để trong tủ kính.

Về đặc điểm của thủ phạm thu được từ camera, đây là nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác, mang balo, đeo khẩu trang, mang găng tay, mang giày thể thao, tay cầm bẫy kim loại...



Lê Đức Hoàng đang bị công an tạm giữ để điều tra vụ an. ẢNH: TRỊ BÌNH

Công an TX.Hoài Nhơn và Công an tỉnh Bình Định triển khai lực lượng, phát động nhân dân truy tìm và làm việc với nhân chứng, người biết việc để thu thập thông tin, tình hình có liên quan đến vụ trộm, xác định những người có nghi vấn.

Đồng thời, lực lượng công an rà soát, sàng lọc tất cả các người có tiền án, tiền sự, rà soát các phương tiện xe ô tô đi vào, ra địa bàn TX.Hoài Nhơn qua trạm BOT Bắc Bình Định, chốt kiểm dịch đèo Bình Đê, làm việc với 24 hiệu vàng, 24 hiệu cầm đồ trên địa bàn thị xã, kiểm tra các cơ sở nhà nghỉ... để truy tìm thủ phạm.

Qua làm việc với ông Nguyễn Anh Trung, lực lượng công an xác định lại tổng số vàng bị mất khoảng 180 cây vàng 18 K và 1 cây vàng 24 K (tổng giá trị ước tính khoảng 5,4 tỉ đồng).

Cửa nẻo tiệm vàng "hết sức sơ sài"

Sau 4 ngày điều tra, lực lượng công an nhận định Lê Đức Hoàng, đăng ký hộ khẩu thường trú tại H.Ea H’Leo (Đắk Lắk), tạm trú tại Khu phố Tân Thành 2 là nghi phạm.

Lê Đức Hoàng đến lưu trú tại Khu phố Tân Thành 2 từ đầu tháng 1 năm nay cùng với vợ và 2 con trai. Hoàng làm nghề sửa chữa điện tử tại nhà thuê ở gần Cầu Mới (ở P.Tam Quan Bắc), vợ làm nghề mua bán cháo dinh dưỡng. Lê Đức Hoàng chưa có tiền án, tiền sự nhưng do làm ăn thua lỗ hiện đang nợ khoảng 800 triệu đồng.

Hoàng có đặc điểm nhận dạng và phương tiện sử dụng giống với thủ phạm gây ra vụ án tại tiệm vàng Anh Trung.

Ngày 16.5, tổ công tác điều tra đã tiến hành giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Hoàng, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ phục vụ đấu tranh. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi phát hiện Hoàng chuẩn bị hành lý cùng vợ con bỏ trốn khỏi địa phương nên lực lượng công an tiến hành bắt giữ và di lý về Công an P.Tam Quan Bắc để đấu tranh.

Ban đầu, Lê Đức Hoàng quanh co chối tội nhưng điều tra viên đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sử dụng có hiệu quả chiến thuật lấy lời khai, kết hợp với động viên, giáo dục, thuyết phục buộc Hoàng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Tang vật của vụ án. ẢNH: TRỊ BÌNH

Qua khám xét nơi ở của Hoàng, lực lượng công an thu hồi số tang vật của vụ án gồm 35 chiếc cong đá, 18 chiếc kiềng, 79 chiếc lách, 81 chiếc cong vàng, 116 chiếc vòng ximen, 489 chiếc nhẫn, 77 sợi dây chuyền, 86 mặt dây chuyền, 521 chiếc bông tai, 3 chiếc đồng hồ.

Đến khuya 16.5, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và thu giữ chiếc bẫy kim loại mà Lê Đức Hoàng đã ném tại một nghĩa địa ở cách hiện trường gây án hơn 1 km. Như vậy, toàn bộ chứng cứ về hành vi trộm tài sản ở hiệu vàng Anh Trung của Lê Đức Hoàng đã được cơ quan điều tra xác định rõ và thu giữ, trùng khớp với các tài liệu vụ án và lời khai của Hoàng.

“Lê Đức Hoàng khai nhận thường qua lại tiệm vàng Anh Trung, thấy cửa nẻo hết sức sơ xài, không có bảo vệ nên đã chọn để trộm cắp. Toàn bộ phương tiện, kế hoạch gây án đã được Trung chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó”, đại tá Võ Văn Thạnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất

Sáng 17.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với tập thể có thành tích xuất sắc điều tra, phá án trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Anh Trung, mức khen thưởng 20 triệu đồng. Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn cũng quyết định khen tập thể tham gia phá án 10 triệu đồng, mỗi cá nhân được thưởng 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, ông Nguyễn Phi Long thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định ghi nhận và biểu dương thành tích phá án trong thời gian ngắn nhất của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và Công an TX.Hoài Nhơn trong vụ tài sản của nhân dân rất là lớn. Điều quan trọng nhất là thu hồi lại toàn bộ tài sản bị trộm cắp cho nhân dân.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bìa trái) trao thưởng cho lực lượng công an tham gia phá vụ án trộm vàng. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo Hoàng Trọng-Trị Bình (TNO)