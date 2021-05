Bắt người đàn ông dùng xăng châm lửa đốt nhà người phụ nữ giữa đêm

Ngày 24/5, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ với N.Q.T. (SN 1976) để điều tra về hành vi đốt nhà chị H.T.T.H. (ngụ quận Tân Bình).



Theo điều tra của công an, khoảng 22h30 ngày 19/5, chị H. phát hiện phía cửa sau căn nhà ở số 1075 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM bị cháy nên hô hoán cho người dân địa phương.





T. tại cơ quan công an



Người dân vội dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và báo cho công an sau đó. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.





Camera an ninh ghi nhận sự việc.



Qua trích xuất camera xung quanh khu vực hiện trường, công an ghi nhận vào lúc 22h15 ngày 19/5, T. đi xe gắn máy chạy tới trước nhà chị H. rồi dừng xe. Sau đó, T. dùng bình nhựa chứa xăng đổ lên cửa nhà của chị H. rồi châm lửa đốt.



Qua truy xét, ngày 21/5, công an đã bắt giữ được T.. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

