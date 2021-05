Bắt đối tượng nhận 45 triệu đồng để "gỡ bài"

Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng sai phạm của doanh nghiệp, Đinh Bảo Trung đã yêu cầu “chung chi” 45 triệu đồng mới gỡ bài.



Hình ảnh phản ánh hiện tượng sai phạm của doanh nghiệp tại Hà Tĩnh thi công không bảo đảm chất lượng. Ảnh: Bảo Trung





Ngày 9.5, nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, công an vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp.



Theo đó, vào khoảng 19h ngày 8.5, tại khách sạn Sailing, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang Đinh Bảo Trung (SN 1989, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) khi đang có hành vi cưỡng đoạt 45 triệu đồng của ông P.Đ.T. (SN 1955).



Được biết, ông P.Đ.T. là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty xây dựng có trụ sở ở TP Hà Tĩnh đang thi công trình đường cứu hộ, cứu nạn, đoạn qua thị trấn Lộc Hà.



Trước đó, ngày 6.5, Đinh Bảo Trung thu thập thông tin viết bài đăng trên Tạp chí điện tử TTV và gửi đường link đăng bài báo có nội dung liên quan đến công trình trên (không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn quy định) cho nhân viên công ty do ông P.Đ.T làm chủ.



Sau đó, khi có người liên lạc nhờ gỡ bài thì Đinh Bảo Trung yêu cầu phải đưa số tiền 45 triệu đồng.



Đến 18h45' ngày 8.5, ông P.Đ.T. hẹn gặp Đinh Bảo Trung tại khách sạn Sailing để giao số tiền trên. Trung từ chối nhận tiền tại quán bia của khách sạn mà lên xe ôtô của mình và gọi ông T. cùng lên xe. Khi lên xe, ông T. đưa số tiền 45 triệu đồng cho Trung.



Cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 1 xe ôtô KIA Seltos BKS 38A-335.41, trên xe có 1 phong bì 45 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-nhan-45-trieu-dong-de-go-bai-907210.ldo



Theo B.T.B (LĐO)