Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.



Công nhân ở Hải Dương chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương.





Ngày 23.2.2021, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có văn bản số 1096/BYT-MT về việc tăng cường phòng, chống dịch trong tình hình mới tại nơi làm việc.



Tuy nhiên công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc và tại các CSSXKD ở nhiều tỉnh, thành phố chưa được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo.



"Nhiều tỉnh, thành phố còn chưa xây dựng kế hoạch và phương án cách ly phòng, chống dịch COVID19 khi có trường hợp dương tính với COVID-19 xảy ra tại khu công nghiệp; chưa thực hiện triển khai cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD; việc tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và kí túc xá cho các CSSXKD còn hạn chế, chỉ thực hiện được cho 5-10% số CSSXKD"- Ban Chỉ đạo nhấn mạnh.



Hiện nay tình hình COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Việt Nam với biển chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và tại các CSSXKD, khu công nghiệp, đặc biệt đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại khu công nghiệp như tại Hải Dương, Bắc Giang.



Để tăng cường đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp, Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:



1. Đối với các tỉnh, thành phố đã có trường hợp mắc tại các CSSXKD trong khu công nghiệp cần tiếp tục khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) tại CSSXKD thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc... để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời.



Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1. Đồng thời đề nghị khẩn trưng phát hiện, lập danh sách và thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố danh sách những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.



2. UBND cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27.5.2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiệm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”:



3. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc COVID19 trong khu công nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp. Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.



4. Chỉ đạo thực hiện nghiệm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp; cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các CSSXKD được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện phân cấp quản lý giám sát phòng, chống COVID-19 cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện nơi có các CSSXKD hoạt động.



5. Tổ chức hướng dẫn cho các CSSXKD, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phong cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19, Hướng dẫn CSSXKD sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.



6. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.



7. Yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.



8. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.



Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Môi trường Y tế).



