2.656 người tử vong vì tai nạn giao thông 5 tháng qua

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn ở mức cao. Thống kê của 5 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người và bị thương 3.788 người. Trong đó, riêng tháng 5.2021 xảy ra 962 vụ tai nạn giao thông.





Vụ tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Phạm Đông



Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông. Cụ thể, trong tháng 5.2021 (từ ngày 15.4.2021 đến 14.5.2021), toàn quốc xảy ra 962 vụ, làm chết 491 người và làm bị thương 675 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 36 vụ (giảm 3,61%), giảm 38 người chết (giảm 7,18%), tăng 15 người bị thương (tăng 2,27%).



Trong đó, đường bộ để xảy ra 611 vụ, làm chết 480 người, bị thương 316 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (0,49%), giảm 38 người chết (-7,34%), tăng 33 người bị thương (11,66%).



Đường sắt, xảy ra 9 vụ, làm chết 6 người và bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 5 vụ (125%), tăng 3 người chết (100%), tăng 2 người bị thương (2/0).



Đường thuỷ xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người và bị thương không. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-28,57%), giảm 3 người chết (-42,86%), số người bị thương không thay đổi (0/0) và hàng hải xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-50%), số người chết không thay đổi (1/1), số người bị thương không thay đổi (0/0).



Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người và bị thương 3.788 người. So với 5 tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 326 vụ (giảm 5,92%), số người chết giảm 11 người (giảm 0,41%), số người bị thương giảm 177 người (giảm 4,46%).



Trong đó, đường bộ xảy ra 3.291 vụ, làm chết 2.609 người, bị thương 1.771 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 222 vụ (7,23%), tăng 6 người chết (0,23%), tăng 235 người bị thương(15,30%).



Đường sắt xảy ra 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (giảm 13,89%), giảm 6 người chết (giảm 19,35%), số người bị thương không thay đổi (7/7).



Đường thuỷ xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 11 vụ (giảm 34,38%), giảm 17 người chết (giảm 54,84%), giảm 3 người bị thương (-75%).



Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 8 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (5/5), tăng 6 người chết và mất tích (300%), số người bị thương không thay đổi (0/0).



Xảy ra 1.834 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 2.009 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 532 vụ (giảm 22,49%), giảm 409 người bị thương nhẹ (giảm 16,91%).

