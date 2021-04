Vĩnh Long: Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Tối 10-4, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn xã Phú Đức vừa xảy ra vụ 2 học sinh tắm sông bị đuối nước thương tâm.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, có 3 em học sinh lớp 8, trường THCS Phú Đức gồm: Võ Hoàng T., Võ Trung T. và Phan Gia H. (cùng SN 2007, ngụ xã Phú Đức) rủ nhau đi tắm ở sông Cái Cao thuộc ấp An Thành.



Cả 3 em học sinh trên cùng nhau bơi từ bờ sông này sang bờ sông bên kia. Tuy nhiên, khi gần tới bờ, em Võ Hoàng T. phát hiện 2 bạn Võ Trung T. và Phan Gia H. bị chìm xuống dòng nước. Em Võ Hoàng T. nhanh chóng truy hô để người dân xung quanh cứu giúp và điện thoại báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ.



Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 2 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy được thi thể của 2 em T. và H., sau đó bàn giao cho gia đình an táng.

Theo QUỐC AN (SGGPO)