Vai trò của Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy trong vụ giết người

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nhờ 3 thanh niên đánh dằn mặt ông Định. Tuy nhiên, nhóm này đâm nhầm người khiến một phụ nữ tử vong.





Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án giết người xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.



Bước đầu, cảnh sát đã xác định được vai trò của 4 nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi) và Lê Quốc Đạt (33 tuổi, cùng quê Tiền Giang).



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên quốc lộ 1. Ảnh: Đ.Đ.



Theo điều tra, ngày 11/3, vợ ông Ngưu bị tai nạn nên được ông Trần Văn Định (59 tuổi, ở huyện Cái Bè) đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Hôm đó, nhiều người cũng nhìn thấy vợ ông Ngưu và ông Định đi nhậu cùng nhau. Có thể vì việc này, Giám đốc trách Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy cho rằng vợ mình và ông Định có quan hệ bất chính.



Sau đó, ông Ngưu đã nhờ Hậu, Trọng và Đạt dằn mặt ông Định. Tuy nhiên, các nghi phạm khai khi gây án, họ đã đâm nhầm bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ở huyện Cai Lậy) khiến nạn nhân tử vong.



Đạt được xác định là người cầm dao đâm bà Mười vào tối 11/3. Ảnh: Lê Hoài.



Theo nhà chức trách, tối 11/3, Hậu chạy xe máy chở Đạt lưu thông trên quốc lộ 1. Đến xã Mỹ Thành Nam. Hai nghi phạm đã áp sát xe máy do bà Mười điều khiển, phía sau chở ông Trần Văn Định.



Đạt được xác định là người cầm dao đâm bà Mười tử vong rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, trinh sát chia thành nhiều mũi để truy tìm manh mối.



Tuy nhiên, việc truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn vì vụ án xảy ra lúc đêm khuya, hiện trường không có dấu vết của nghi phạm.



Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc công an tỉnh, làm trưởng ban, tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm.



Quá trình điều tra, Hậu bị đưa vào diện tình nghi vì xe máy của nghi phạm có đặc điểm giống phương tiện được hung thủ sử dụng khi gây án. Sau đó, đến lượt Đạt và Trọng bị tình nghi liên quan. Với tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 8/4, ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp 4 nghi phạm.



Khám xét nơi ở của những người này, cảnh sát thu giữ xe máy do Hậu cùng điện thoại di động và một số vật chứng khác.



Đến nay, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc trách Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy đối với ông Ngưu.



Bác sĩ Ngưu, khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đ.Đ.



Theo Đình Đình (zingnews.vn/Dân Việt)