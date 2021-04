Nghi phạm dìm chết bé trai 11 tuổi trong chậu nước vẫn tới hiện trường tỏ ra thương cảm

Theo người thân của bé trai 11 tuổi bị dìm chết trong chậu nước ở Nam Định, sau khi sự việc được phát giác, nghi phạm sát hại cháu bé vẫn thản nhiên tới hiện trường, tỏ ra thương cảm.





Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vẫn đang tạm giữ nghi phạm Đ.V.Q. (hơn 40 tuổi; ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại bé trai 11 tuổi.





Hiện trường nơi xảy ra sự việc



Liên quan tới vụ việc này, sau khi hoàn thành các công tác điều tra, thi thể cháu bé đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ngày 25-4, gia đình anh H. đã lo xong hậu sự cho con trai mình là cháu T. (11 tuổi), là cháu bé đã bị dìm chết trong chậu nước trưa ngày 24-4 tại nhà riêng ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, gây phẫn nộ trong nhân dân.



Người thân của cháu T. cho biết người thân và xóm làng rất "sốc" khi hay tin cháu T. bị sát hại, nên rất nhiều người đã tới gia đình anh H. thăm hỏi, chia sẻ đau thương. Đáng chú ý, trong số những người tới hỏi thăm có cả Đ.V.Q., nghi phạm sát hại cháu bé.



"Khi sự việc xảy ra, anh ta cũng tới hiện trường, còn ăn mặc quần áo khá chỉnh tề. Đ.V.Q. còn tỏ ra thương cảm. Lúc này, biểu cảm của hắn không tỏ ra sợ hãi. Đến khi công an triệu tập hắn, chúng tôi mới thực sự ngỡ ngàng"- bà D. (bác của nạn nhân T.) nói.



Bà D. cũng cho biết bình thường Đ.V.Q. thường qua lại với anh H. (bố cháu T.) chơi, ăn cơm với nhau. Vì thế, nghi phạm này đã để ý tới chiếc két sắt gia đình để ở tầng 2.



Theo chính quyền địa phương, nghi phạm Đ.V.Q. bị khiếm thính, câm và có tính trộm cắp vặt, nhiều lần người này đã bị người dân bắt quả tang trộm cắp nhưng do bị tật nên đã được cho qua.



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-4 tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (huyện Ý Yên), con gái anh H. khi về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (SN 2010) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước.



Tiến hành điều tra, rà soát, ngay trưa ngày 24-4, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ nghi phạm là người xã bên (được xác định là Đ.V.Q.) có mối quan hệ quen biết với gia đình bị hại và biết gia đình cháu bé có để tiền trong két sắt nên đã đột nhập, lấy đi 16 triệu đồng. Lúc này, bị bé trai phát hiện, Q. liền bóp cổ, dìm chết bé trai trong chậu nước nhằm diệt khẩu.



Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo Phong Sơn (NLĐO)