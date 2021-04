Nghệ An: Nổ súng, 2 người chết

Một vụ nổ súng trước cổng nhà riêng xảy ra sáng nay, 30.4, tại Nghệ An khiến 2 người tử vong.



Công an TP. Pleiku điều tra vụ nổ súng trước quán nhậu

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, nổ súng trong đêm



Lối vào hiện trường bị phong tỏa - ẢNH K.HOAN



Trưa nay, 30.4, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, truy bắt nghi phạm nổ súng khiến 2 người tử vong tại nhà riêng một người dân ở xã Nghi Kim (TP.Vinh, Nghệ An).



Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, sáng nay, họ thấy một chiếc xe Jeep chạy đến nhà ông P. (ngụ xóm 7, xã Nghi Kim). Một lúc sau có tiếng súng nổ, một người đàn ông chạy ra từ cổng nhà ông P. hô hoán “giết người rồi”.





Người dân đang theo dõi vụ việc - ẢNH K.HOAN



Người dân sau đó phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động trước cổng nhà ông P. trong tình trạng đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.





Xe chuyên dụng được điều đến hiện trường - ẢNH K.HOAN





Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 10 giờ 30, thi thể 2 nạn nhân đã được xe dịch vụ mai táng di chuyển khỏi hiện trường. Rất đông lực lượng cảnh sát, công an phong tỏa đường vào hiện trường. Chó nghiệp vụ và xe đặc chủng cũng đã được điều động đến hiện trường.





Xe chở thi thể nạn nhân di chuyển ra khỏi hiện trường- ẢNH K.HOAN





Đến 12 giờ trưa nay, nghi can nổ súng vẫn đang cố thủ trong căn nhà 2 tầng được xây rất kiên cố.



Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường để chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm.



Theo KHÁNH HOAN (TNO)