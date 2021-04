Khánh Hòa: Tạm giữ hình sự đối tượng đâm Bí thư Đảng ủy phường tử vong

Vụ Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa bị đâm tử vong sáng 22.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Vũ Thành Công để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.



Khánh Hòa: Bí thư Đảng ủy phường bị đâm trong đêm

Đối tượng dùng dao đâm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp tử vong đã bị tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh minh họa



Vũ Thành Công là đối tượng ra tay đâm ông Lê Bá Thuận (sinh năm 1976) - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp - vào đêm 20.4. Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Vũ Thành Công (sinh năm 1991, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) là cán bộ công tác tại Đội điều tra tổng hợp, Công an Thành phố Nha Trang.



Sau khi gây thương tích cho ông Lê Bá Thuận, Công đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và đến cơ quan Công an đầu thú.



Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20.4, ông Lê Bá Thuận được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa trong tình trạng bị thương nặng do 2 vết dao đâm.



Do vết thương quá nặng, ông Thuận được chuyển ngay vào bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến 4 giờ ngày 21.4, ông Thuận đã không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.



Điều tra ban đầu xác định, ông Thuận bị đâm tại nhà riêng của vợ chồng ông Vũ Thành Công và bà Võ Thị Bích Thủy ở thị xã Ninh Hòa.



Ông Thuận trước đây là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Đến cuối năm 2020, được chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp. Được biết, bà Thủy là kế toán phường Ninh Thủy.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.



https://laodong.vn/phap-luat/khanh-hoa-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-dam-bi-thu-dang-uy-phuong-tu-vong-901177.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)