Hôm nay, cả nước hướng về đất Tổ

Mỗi gia đình sắm một mâm cơm



Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, tưởng nhớ và biết ơn các Vua Hùng là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của mỗi người dân Việt Nam. Mặc dù tâm lý ai cũng mong muốn về Đền Hùng để dâng hương nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cũng do ảnh hưởng dịch bệnh nên không phải ai cũng có đủ điều kiện về đây thực hành các nghi lễ tâm linh, tham gia các hoạt động văn hóa... UBND tỉnh Phú Thọ đã vận động, khuyến khích các gia đình trên địa bàn tỉnh có mâm cơm (do gia đình tự chuẩn bị) bảo đảm trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc trong ngày 10-3 âm lịch.