Điện Biên: Bắt giữ một đối tượng mang 30 bánh heroin về xuôi tiêu thụ

Một đối tượng Điện Biên vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường mang 30 bánh heroin về xuôi tiêu thụ.



Đối tượng Hà Quang Hiệp và tang vật vụ án. Ảnh: Thành Trung



Khoảng 21h45 ngày 13.4, tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an các huyện: Nậm Pồ, Tuần Giáo đã phá thành công chuyên án 321H khi bắt giữ đối tượng Hà Quang Hiệp (SN 1978), trú tại Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật thu giữ 30 bánh heroin (trọng lượng 10.500gram), 01 thanh đao dài 80cm, 03 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan.



Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng từ khu vực biên giới Việt - Lào, đang trên đường vận chuyển từ Điện Biên về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.



Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.



Sáng ngày 14.4, Thay mặt Đảng ủy - Ban giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng và lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tuần Giáo cũng đã chúc mừng, động viên và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án.

Theo Song An (LĐO)