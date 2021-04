Chủ vườn lan đột biến bị tố "ôm" tiền tỉ bỏ trốn đã ra trình diện

Anh N.H.T., chủ vườn lan Hà Thanh bị tố cáo "ôm" 11 tỉ đồng bỏ trốn, đã tới cơ quan công an trình diện, phối hợp với để điều tra, làm rõ.





Ngày 16-4, liên quan đến vụ chủ vườn lan Hà Thanh (tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị tố cáo "ôm" tiền của khách mua lan rồi bỏ trốn, Công an huyện Ứng Hòa đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp tích cực điều tra, làm rõ.





Trên nhiều diễn đàn chơi lan trên mạng xã hội lan truyền thông tin chủ vườn lan "ôm" tiền tỉ bỏ trốn



Theo nguồn tin, hiện chủ vườn lan Hà Thanh là anh N.H.T. đã đến công an trình diện, phối hợp điều tra. "Anh T. đã đến công an trình diện, Công an huyện Ứng Hòa đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp tích cực điều tra, làm rõ. Thời gian gần đây, anh T. rất ít xuất hiện tại địa phương. Gia đình, người thân anh T. vẫn đang sinh sống bình thường tại địa phương. Ở địa phương thời gian qua vẫn im ắng, không xảy ra mất an ninh trật tự gì" - nguồn tin cho biết.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 12-4, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm Chợ (thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) để mua bán lan đột biến. Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỉ đồng.



Giám đốc Công an TP Hà Nội sau đó đã chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng Công an TP khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Linh Linh (NLĐO)