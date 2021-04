Cháy chung cư ở TP. HCM, giải cứu thành công 24 người bị mắc kẹt

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa, cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn cho 24 người bên trong ra ngoài an toàn.



Cháy chung cư The Vista ở Sài Gòn, cư dân tá hỏa tháo chạy

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)



Tối 28/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chung cư (dạng kinh doanh căn hộ cho thuê) ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.



Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa, cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn cho 24 người bên trong ra ngoài an toàn.



Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 tối 28/4, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại chung cư địa chỉ 160/1 đường Nguyễn Văn Quỳ. Hỏa hoạn lan nhanh khiến nhiều người sinh sống bên trong bị mắc kẹt.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện cùng hơn 40 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chữa cháy từ nhiều hướng.



Lính cứu hỏa đã dùng xe thang để đưa những người bị mắc kẹt xuống. Đồng thời, các chiến sỹ trực tiếp lao vào khu vực cháy để hướng dẫn, cứu nạn, đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.



Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và nguyên nhân đang được làm rõ.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)