(GLO)- Sáng 9-4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.





Dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cùng đại diện các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.



Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 15-12-2020 đến 14-3-2021), cả nước đã xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 263 vụ, tăng 33 người chết, giảm 183 người bị thương. Đáng lưu ý, có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên gồm: Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa



Nổi lên trong công tác đảm bảo trật tự ATGT 3 tháng đầu năm là việc xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia gây ra còn nhiều; tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô tái diễn tại nhiều địa phương, nhất là nơi có mỏ vật liệu, khoáng sản, công trình xây dựng… Trong quý I, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 853.068 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 828,6 tỷ đồng, tước 81.255 giấy phép lái xe và giấy tờ các loại, tạm giữ 149.987 phương tiện…



Riêng tại Gia Lai, trong quý I-2021 đã xảy ra 84 vụ TNGT, làm chết 64 người, bị thương 58 người (giảm 4 vụ, tăng 8 người chết, giảm 20 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020). Tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến. Có 9 địa phương để tăng số người chết do TNGT. Số vụ TNGT nghiêm trọng, TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số, TNGT do uống rượu, bia và vi phạm tốc độ, TNGT trên quốc lộ, đường nông thôn đều tăng…



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trong quý I-2021 và 7 ngày Tết Nguyên đán 2021 về cơ bản được bảo đảm tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tải trọng, vi phạm trong hoạt động dịch vụ vận tải khách, hạ tầng giao thông một số nơi xuống cấp nghiêm trọng… tiềm ẩn nguy cơ TNGT.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương 30 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm; nghiêm túc phê bình 30 địa phương có số người chết do TNGT tăng. Đồng thời nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo gồm: triển khai thực hiện tốt "Năm ATGT 2021"; Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi), triển khai thực hiện các dự án công trình nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng, kiểm soát tải trọng xe, xử lý “điểm đen” TNGT…; Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 90 của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước kéo giảm TNGT 5-10% ở cả 3 tiêu chí.



LÊ HÒA