Bộ Công an triệt phá "vụ án khủng" ở TP HCM

Qua thời gian theo dõi, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây đánh đề, thu giữ hơn 500 tỉ đồng.





Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với 7 đối tượng gồm: Trịnh Hữu Vương (SN 1969, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Vũ Anh Tuấn (từng gọi là Tý, SN 1990, ngụ quận Gò Vấp), Ngô Phùng Anh Đảo, Đỗ Thị Thiên Kim Để, Thị Thiên Kim Trần Tủ Bảo Ngọc, Đỗ Thị Ngọc Liễu, Lê Trường Sơn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.





Các đối tượng thời điểm bị bắt

Tang vật công an thu giữ



Trước đó, ngày 13-4, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM bắt quả tang đối tượng Trịnh Hữu Vương đang có hành vi nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhân diện thoại để chuyển lên đại lý cấp trên tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền.



Từ lời khai của Vương, công an đã bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại trong đường dây, thu giữ nhiều tang vật liên quan.



Bộ Công an xác định đường dây đánh bạc này do Nguyễn Vũ Anh Tuấn cầm đầu, hoạt động hoạt động gần 3 năm nay với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ tin nhắn iMeseage, Telegram,... Số tiền đánh bạc đến nay khoảng hơn 500 tỉ đồng.



Qua điều tra, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Vũ Anh Tuấn tạo nhiều Group tin nhắn iMessage của điện thoại Iphone với Đỗ Thị Thiên Kim, Trấn Tủ Bảo Ngọc, Đinh Thị Cẩm Tiên và một số đối tượng khác để nhận số để từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên các group iMessage đề cùng các đại lý khác tổ chức đánh bạc, hưởng tiền có chênh lệch.



Ban đầu Tuấn trực tiếp đứng ra nhận phơi để từ các đại lý cấp dưới rồi chuyển lên cho các đại lý cấp trên. Đến giữa năm 2019, do phơi đề nhiều và số tiền nhận phơi để lớn nên Tuấn đã thuê Ngôi Phùng Anh Đào đứng ra giúp Tuấn trong việc quản lý nhận phơi để từ các đại lý cấp dưới, con bạc sau đó chuyển lên cho các đại lý cấp trên và tính toán tiền cá cược thắng thua.



Ngày 13-4, Tuấn đang nhận phơi để với số tiền gần 500 triệu đồng từ các đối tượng, đại lý cấp dưới thì bị công an ập vào bắt quả tang.



Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an còn thu giữ nhiều diện thoại di động, máy laptop, máy tính tiền; thẻ ngân hàng, hơn 800.000.000 đồng, 14.100 USD và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi là số đề

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)