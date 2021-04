Bé trai 11 tuổi nghi bị dìm chết trong chậu nước

Công an tỉnh Nam Định đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi trên địa bàn được phát hiện tử vong bất thường trong nhà tắm, nghi bị dìm chết trong chậu nước.





Sáng 25-4, tin từ UBND xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận một bé trai 11 tuổi được phát hiện tử vong bất thường trong nhà tắm của gia đình, nghi bị dìm chết trong chậu nước.





Khu vực nơi xảy ra vụ bé trai 11 tuổi tử vong bất thường





Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-4 tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (huyện Ý Yên), con gái anh L.V.H. khi về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (SN 2010) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước.



"Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, qua tình hình, chúng tôi nhận thấy có nhiều bất thường trong cái chết của cháu bé nên nhanh chóng báo Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định"- một lãnh đạo xã Yên Cường thông tin.



Tiến hành điều tra, rà soát, ngay trưa ngày 24-4, Công an tỉnh Nam Định đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây ra cái chết cho bé trai 11 tuổi.



Nghi phạm là người xã bên có mối quan hệ quen biết với gia đình bị hại và biết gia đình cháu bé có để tiền trong két sắt nên đã đột nhập lục lấy đi 16 triệu đồng. Lúc này bị bé trai phát hiện nên ra tay sát nhân diệt khẩu.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định phối hợp điều tra, làm rõ.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)