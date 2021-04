Bắt một giám đốc lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng

Công ty không được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, nhưng giám đốc vẫn ra đơn và nhận tiền của hàng chục người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.



Nữ doanh nhân bịa chuyện lo xuất khẩu lao động được khiến 22 người sập bẫy

Đỗ Văn Đồng tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an cung cấp



Ngày 30.4, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Đồng (35 tuổi, quê tại H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2019, Đồng thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mặc dù công ty của Đồng không được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, nhưng Đồng đã tự giới thiệu đơn hàng không có thật, hứa hẹn nhận tiền để đưa các bị hại đi làm việc tại Nhật Bản. Sau đó, Đồng đăng tuyển đơn hàng kỹ sư cơ khí điện tử, lắp ráp linh kiện, vận hành máy tiện, CNC, điện tử,... lên trang Facebook cá nhân “Đỗ Đồng”, dù những đơn hàng này đã ngừng tuyển người từ tháng 11.2019, nhưng nhiều người vẫn không biết và bị Đồng lừa.



Mỗi trường hợp “cắn câu”, Đồng thu từ 25 - 70 triệu đồng tiền đặt cọc, khoản thu này Đồng đều xuất phiếu thu và hứa hẹn từ 6-8 tháng sau khi nộp tiền sẽ đưa người sang Nhật Bản làm việc, nếu không được sẽ trả lại tiền.



Theo Công an Q.Nam Từ Liêm, tính tới thời điểm bị bắt giữ, Đồng đã lừa hàng chục người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, để chi tiêu cá nhân.



Theo Trần Cường (TNO)