13 người chết trong ngày nghỉ lễ 30-4

Trong ngày nghỉ lễ 30-4, trên toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, 11 người bị thương.





Ngày 30-4, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đến khoảng 14 giờ ngày 30-4 trên toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, 11 người bị thương. So với ngày nghỉ lễ 30-4 năm 2020, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Trên tuyến đường sắt và đường thuỷ không xảy ra vụ tai nạn giao thông.



Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong vào sáng 30-4 - Ảnh: Facebook



Thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn dịp lễ 30-4, 1-5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Theo đó, ngày 30-4 lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 10 tỉ 669 triệu đồng. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xử lý 8.067 trường hợp, tạm giữ 47 xe ô tô, 1.319 xe mô tô, tước 692 Giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 622 trường hợp, sử dụng ma túy 5 trường hợp. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 229 trường hợp, phạt tiền 522 triệu đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)