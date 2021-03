Xe khách lao vào đoàn xe đạp làm 3 người chết, 4 người bị thương

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, xe ôtô khách xảy ra va chạm với đoàn xe đạp phía trước, sau đó lao qua lề trái đâm vào hai trụ điện và gốc cây xanh ven đường.



Xe khách giường nằm bị bẹp dúm phần đầu sau vụ tai nạn. (Nguồn: Tuổi trẻ)



Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, sáng 1/3, trên địa bàn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm với xe đạp, hậu quả làm 7 người thương vong.



Theo đó, vào khoảng 5 giờ, ngày 1/3/2021, trên tuyến Quốc lộ 54 đoạn thuộc ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, xe ôtô khách giường nằm của nhà xe Lý Quới, biển kiểm soát 51B-172.73, do Trần Văn Năm (sinh năm 1977, ngụ ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) điều khiển, chạy hướng từ ngã năm Tân Thành về xã Vĩnh Thới (Lai Vung).



Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với đoàn xe đạp (khoảng 10 người) phía trước, sau đó xe ôtô khách lao qua lề trái đâm vào hai trụ điện và gốc cây xanh ven đường.



Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe đạp tên là Trần Văn Ẩn (sinh năm 1952, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) chết tại chỗ; 2 hành khách tử vong trên đường đi cấp cứu; tài xế xe ôtô, phụ xe và 2 hành khách khác bị đa chấn thương được đưa đến cơ sở y tế.



Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phần đầu xe và bị bẹp dúm do tông trực diện vào cây xanh và hai trụ điện bên đường, làm gẫy đổ hai trụ điện.



Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo Chương Đài (TTXVN/Vietnam+)