Vụ tại nạn ở Nghệ An: Tạm giữ tài xế xe khách do không làm chủ tốc độ

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)



Liên quan đến vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo tại Nghệ An, tối 16/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1985, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), đây là tài xế điều khiển xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường khiến 2 người tử vong và 20 người bị thương vào rạng sáng cùng ngày.



Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, do tài xế Nguyễn Văn Tâm thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào xe container đang hỏng đậu bên đường khiến nhiều người thương vong.



Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 5 giờ ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), xe khách 36B - 034.12 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1985, trú tại xã Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội-Vinh.



Khi đến Km447+600, Quốc lộ 1A, xe khách đã bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo 37V-0047 do anh Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1967, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển, bị hỏng đang đỗ bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách có 22 người.



Vụ tai nạn khiến hai nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1961, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) và bà Trần Thị Thạch (sinh năm 1961, trú tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa); 20 người khác bị thương.



Hiện có 18 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; 2 nạn nhân bị chấn thương sọ não được người nhà xin chuyển về điều trị tại Thanh Hóa.

