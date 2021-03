Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Thanh Hóa: Xe tải chở quá số người quy định

Chiếc xe tải chở gỗ keo trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thanh Hóa làm 7 người chết chỉ cho phép chở 2 chỗ ngồi nhưng đã vi phạm khi chở quá số người quy định.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe tải chở gỗ keo đâm vào ta luy đường làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thanh Hóa làm 7 người tử vong vào tối ngày 22/3, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe tải đã chở quá số người quy định nếu đối chiếu với hồ sơ đăng kiểm.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc ôtô tải mang biển kiểm soát 36C-136.40T, số loại CHENGLONG-HUH/YC6L310-33-MB, năm sản xuất 2015 tại Việt Nam; chủ xe theo giấy đăng ký là: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh và xuất khẩugỗ Huy Hảo, địa chỉ chủ xe phố 2 thị trấn Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hóa. Số người cho phép chở 2 chỗ ngồi; trọng lượng bản thân 11.970 kg; tải trọng cho phép chở 17.900 kg.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 29/10/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D, tỉnh Thanh Hóa, có hạn kiểm định đến hết ngày 28/10/2021.

“Cục Đăng kiểm đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn,” ông Hình khẳng định.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tốc độ xe tải trước khi gây tai nạn 33km/giờ và thời điểm xảy ra tai nạn giao thông lúc 21 giờ 18 phút đo được là 46km/giờ.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hồi 21 giờ 15 đêm ngày 22/3/2021, tại Km 13+570 Tỉnh lộ 530 (Dốc Bả Vai) thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi chiếc xe tải biển số 36C-13.640 chở cây keo, đâm vào taluy dương bên phải, làm 7 người ngồi trên xe tử vong bao gồm cả lái và phụ xe (trong đó có 6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu).

Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân và phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Danh sách các nạn nhân tử vong gồm:

1. Phạm Thị Bích (sinh năm 1980, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh)

2. Lê Thị Thi (sinh năm 1988, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh)

3. Lê Thị Cảnh (sinh năm 1984, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh)

4. Lê Thị Sơn (sinh năm 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

5. Lê Minh Lá (sinh năm 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

6. Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định)

7. Tô Quanh Văn (sinh năm 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

Việt Hùng (Vietnam+)