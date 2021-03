Vụ tai nạn 22 người thương vong: Tài xế xe khách không làm chủ tốc độ

Theo cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn đến việc xe khách tông vào xe đầu kéo trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An là do tài xế xe khách thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ.





Chiều 16-3, theo thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm (SN1985, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), là người điều khiển xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương vào sáng cùng ngày.



Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông, theo cơ quan công an, là do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.





Vụ tai nạn khiến xe khách dập nát hết phần đầu



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 16-3, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi chạy đến Km 447+600, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V-0047 (kéo theo rơ moóc 37R-000.24) do ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ bên đường. Cú tông mạnh, khiến 2 người đi trên xe khách là bà T.T.Th. (SN 1969, trú ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa và ông N.V.M. (SN 1961, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội) tử vong. Hơn 20 người còn lại đi trên xe khách bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.Vụ tại nạn khiến QL 1A ùn tắc kéo dài nhiều km.



Được biết, đa phần các nạn nhân đi trên xe đa phần là thân nhân trong gia đình, có quan hệ huyết thống, họ hàng. Những người này gặp nạn khi đang trên đường từ Thanh Hóa vào Nghệ An đi lễ đền Ông Hoàng Mười.

