Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc tổ chức diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc tổ chức diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 11-3, phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc tổ chức diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 3-2021.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.



"Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam của Việt Nam đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông" - bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.



Trước đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 3-3 phát phóng sự cho thấy lính hải lục không quân và thủy quân lục chiến Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập trái phép ở đảo Tri Tôn. CCTV cho biết cuộc diễn tập nhằm "khai thác chiến thuật và phương pháp hiệp đồng tác chiến quân binh chủng", song không nêu thời gian diễn tập cụ thể. Một số nhà quan sát cho rằng cuộc diễn tập được tổ chức gần đây.



Trung Quốc công bố thông tin về cuộc diễn tập sau khi quân đội nước này ngày 1-3 thông báo tổ chức diễn tập kéo dài một tháng gần bán đảo Lôi Châu. Đợt diễn tập trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan và Biển Đông leo thang.

Theo D.Ngọc (NLĐO)