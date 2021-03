TP.HCM: Giải cứu gia đình 4 người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng 20.3 tại Q.5

Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng 20.3 tại căn nhà nơi có gia đình 4 người đang sinh sống thuộc địa bàn Q.5 (TP.HCM). Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý đám cháy, đưa 4 người đến nơi an toàn.



Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. ẢNH: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 4 giờ ngày 20.3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại một căn nhà trên đường Tạ Uyên (P.12, Q.5, TP.HCM).

PC07 đã điều động lực lượng PCCC thuộc Công an Q.5, Công an Q.8 với 6 xe chữa cháy cùng 32 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do hiện trường căn nhà 2 tầng có người bị mắc kẹt và bị lửa bao trùm nên công tác chữa cháy được triển khai nhanh chóng nhằm các nạn nhân.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, khu vực cháy cũng được khống chế không để lan sang các hộ lân cận. Lực lượng PCCC cũng giải cứu thành công 4 người đưa ra nơi an toàn.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người tuy nhiên tài sản căn nhà bị thiêu rụi thiệt hại nặng. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trong căn nhà có 4 người là cặp vợ chồng và 2 con nhỏ.

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được điều tra làm rõ.

