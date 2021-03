TP.HCM đề nghị truy tố 86 đối tượng vụ 'băng nhóm áo cam'

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các bị can là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khỏe và tài sản của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.



Video: Bắt giam 80 người trong vụ 'băng áo cam' cầm hung khí đập phá quán ốc ở TP.HCM

Truy nã Trí "nhảm", người cầm đầu 200 thanh niên áo cam đập quán Ốc Hương

Các đối tượng trong băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu. (Ảnh: Laodong)





Liên quan đến vụ việc "băng nhóm áo cam đập phá quán ốc" mà TTXVN đã đưa tin, ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can có liên quan đến vụ việc.



Trong đó, Mai Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân) cùng 15 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng"; bị can Phạm Anh Kiệt bị đề nghị truy tố tội "Cố ý gây thương tích".



Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị truy tố Hồ Chí Linh (sinh năm 1993), Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1984, còn gọi là Tuấn B) cùng 67 bị can khác về tội "Gây rối trật tự công cộng". Như vậy, trong vụ án này có 86 đối tượng bị xử lý hình sự.



Theo kết luận điều tra, ngày 2/6/2020, Hồ Chí Linh đi ngang Trường Trung học Cơ sở Lê Tấn Bê (phường An Lạc A, quận Bình Tân), thấy một nhóm đang đánh nhau nên đứng lại xem và sau đó bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.



Nghi ngờ do nhóm Xuân Thành thực hiện, Linh gọi điện cho Vương Tấn Phát cùng một số đối tượng tập hợp người chuẩn bị hung khí đánh trả thù. 23 giờ ngày 4/6/2020, Linh đem 20 cây chĩa, mã tấu cùng đồng bọn kéo đến nhà Thành. Phát hiện vụ việc, Thành và nhóm bạn bỏ chạy vào nhà nhưng nhóm Linh cùng đồng bọn xông vào chém gây thương tích cho Thành.



Sau sự việc trên, Thành xem lại camera phát hiện Vương Tấn Phát có tham gia trong vụ đập phá nên Thành nhắn tin trong nhóm "Long Gia" trên Facebook tập hợp đồng bọn cầm hung khí kéo ra đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 6) tìm nhóm Phát trả thù nhưng không gặp. Biết được tin, Phát điện thoại cho Trần Thanh Tuấn (Tuấn B) tìm đồng bọn, mượn một ôtô tải chở hung khí và mượn bãi xe làm nơi để tập trung các đối tượng.



Cùng thời điểm, nhóm Thành cũng chuẩn bị hung khí và lực lượng. Đến 20 giờ ngày 5/6/2020, nhóm Thành và hơn 60 thanh niên điều khiển xe máy, mang hung khí, mặc áo cam để phân biệt với nhóm của Tuấn B chạy qua các tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A) gây náo loạn cả đoạn đường.



Lúc này, anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990) đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe. Tưởng anh Long quay clip, Thành hô đàn em vào chém người này. Ngay lập tức, nhóm đàn em cầm hung khí lao vào quán đập phá tài sản và đâm anh Long bị thương tích 35% rồi bỏ đi, gom hung khí, áo cam mang đi cất giấu, giải tán.



Nhóm Tuấn B nhận được tin nhóm Thành đến phá quán ốc nên cũng đi tìm. Trên đường đi, nhóm này bị lực lượng công an phát hiện, trấn áp, bắt giữ. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.



Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các bị can là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khỏe và tài sản của công dân. Đồng thời, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội khi lôi kéo, rủ rê trẻ vị thành niên thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử lý thật nghiêm để răn đe, giáo dục.



Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tượng trên khiến dư luận bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự. Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra vụ việc.

