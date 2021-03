Tông trực diện ôtô, hai thiếu niên 16 tuổi tử nạn

Cơ quan công an xác định L.H.T. điều khiển xe máy chở N.K.M. đi vào làn đường dành cho ôtô, do không làm chủ được tốc độ, đã tông vào phần đầu ôtô đang lưu thông trên đường.





Sáng 13-3, lãnh đạo Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan CSĐT công an quận Hải An đang khẩn tương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Bùi Viện vào đêm 12-3 khiến 2 thiếu niên tử nạn.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông



2 nạn nhân thiệt mạng được xác định là L.H.T. (16 tuổi, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An) và N.K.M. (16 tuổi, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).



Trước đó, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 12-3, tại ngã tư đường Bùi Viện với đường Cát Bi thuộc địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An đã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 thiếu niên T. và M. đi trên xe máy tông trực diện vào đầu ôtô khiến cả 2 bị thương nặng. Cả 2 đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.



Bước đầu, cơ quan công an xác định, L.H.T. điều khiển xe máy mang BKS 16M8-6355 chở N.K.M. đi trên đường Bùi Viện, làn đường dành cho ôtô, đến ngã tư giao nhau với đường Cát Bi, do không làm chủ được tốc độ, xe máy do L.H.T. điều khiển đã tông vào phần đầu ôtô mang BKS 15C- 27961 đang lưu thông trên đường Bùi Viện.



Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã lưu giữ người điều khiển ôtô tại cơ quan công an để làm rõ vụ tai nạn giao thông.

Theo Tr.Đức (NLĐO)