Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh là nhân vật thế nào?

Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim - ông Phạm Nhật Vinh hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, trong khi đó cơ quan chức năng yêu cầu phải làm rõ vai trò của Công ty Nguyễn Kim trong vụ án ông Tất Thành Cang.





VKSND TP HCM vừa trả hồ sơ để công an cùng cấp điều tra lại vụ án ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) và đồng phạm. VKSND TP HCM yêu cầu Cơ quan CSĐT công an cùng cấp làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phần của Công ty Sadeco .



Ông Phạm Nhật Vinh đóng vai trò gì?



VKSND TP HCM yêu cầu xác định có hay không tài sản của nhà nước bị thất thoát trong khoảng thời gian từ lúc Công ty Sadeco chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim (năm 2017) đến lúc 2 bên chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, trả lại tiền và cổ phần cho nhau (năm 2019). Trong thời gian này, vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Sadeco đã giảm từ 44% xuống 28,8%, nếu có thất thoát, đề nghị tiến hành giám định giá trị tài sản thất thoát.



Trong vụ án này, điều mà dư luận quan tâm, đó là bị can Phạm Nhật Vinh (Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) là nhân vật thế nào, hiện đang ở đâu?



Ông Phạm Nhật Vinh



Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Phạm Nhật Vinh là thành viên HĐQT Công ty SADECO, là đại diện của Công ty Nguyễn Kim.



Phạm Nhật Vinh đã có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Công ty SADECO ngày 2-8-2017.



Việc phát hành này không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty SADECO số tiền 940,401 tỉ đồng. Hành vi này phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.



Cơ quan điều tra đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.



Ngày 31-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.



Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.



Vì sao cần làm rõ trách nhiệm Công ty Nguyễn Kim?



Theo kết quả điều tra của Công an TP HCM, HĐQT Công ty SADECO cho rằng phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim sẽ tạo điều kiện phát triển nhiều dự án mới ngoài địa bàn khu Nam, gia tăng giá trị cho SADECO.



Tuy nhiên, các dự án Công ty Nguyễn Kim ký hợp đồng hợp tác với SADECO, phần lớn Công ty Nguyễn Kim chỉ là đối tác góp vốn, Công ty Nguyễn Kim cũng không phải là chủ đầu tư 2 Dự án 79B Lý Thường Kiệt và Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc được nêu trong đề xuất hợp tác chiến lược, nên công ty Nguyễn Kim không có năng lực thực hiện các Dự án như HĐQT đã đề xuất.



Ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra



Về việc thẩm định giá và xác định giá bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim: Căn cứ xác định giá chuyển nhượng là theo Báo cáo định giá của Công ty HSC trong khi Báo cáo định giá này không có giá trị pháp lý, không phản ánh đầy đủ giá trị tài sản. Công ty HSC không ban hành chứng thư thẩm định giá mà chỉ phát hành Báo cáo định giá ngày 15-1-2017 và cũng đã có khuyến cáo Công ty SADECO không nên xem Báo cáo định giá của Công ty HSC là sự đề cử cho bất kỳ giao dịch hay vấn đề nào khác.



Về phương thức định giá, Công ty HSC xác định trị giá cổ phần của Công ty SADECO bằng cách xác định trị giá của tất cả các tài sản của Công ty SADECO và chia cho tổng số 17 triệu cổ phần đang lưu hành.



Đối với các diện tích đất tại các dự án chưa triển khai, dự án hợp tác, đất ngoài ranh..., Công ty HSC không xác định lại theo giá trị thị trường mà chỉ dựa trên giá trị sổ sách. Từ đó, Công ty HSC chỉ xác định tổng trị giá vốn chủ sở hữu tăng thêm là 241,9 tỉ đồng. Đồng thời, cộng với trị giá vốn chủ sở hữu trên sổ sách (quý 3-2016) là 379,4 tỉ đồng, thành tổng trị giá của Công ty SADECO là 621,3 tỉ đồng, tương đương giá trị mỗi cổ phần là 36.548 đồng.



Công ty HSC thừa nhận xác định chưa đầy đủ giá thị trường của tất cả các tài sản của Công ty SADECO nên giá 36.548 đồng/cổ phần là chưa phản ánh đầy đủ trị giá thị trường của Công ty SADECO tại thời điểm định giá. Đồng thời, không tìm hiểu giá giao dịch cổ phần Công ty SADECO đã được chính Công ty Nguyễn Kim giao dịch, xác lập trước đó là 57.000 đồng/cổ phần (gồm giá cổ phần 55.000 đồng/cổ phần và 2.000 đồng/cổ phần cổ tức).



Việc không thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP HCM và không thực hiện theo các quy định pháp luật về việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim đã dẫn đến thiệt hại cho toàn bộ cổ đông của Công ty SADECO tạm tính là 940,4 tỉ đồng, trong đó gây thất thoát, thiệt hại cho vốn của UBND Thành phố (44%) là 413,77 tỉ đồng.



