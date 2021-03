Tây Ninh: Triệt phá sòng bạc vùng biên, thu giữ gần 300 triệu đồng

Gần 300 triệu đồng tiền mặt được Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thu giữ sau khi triệt phá một sòng bạc vùng biên, 25 người bị bắt quả tang.



Sòng bạc vùng biên bị triệt phá - ẢNH: GIANG PHƯƠNG



Ngày 13.3, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 20 người để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ tại sòng bạc vùng biên hơn 279 triệu đồng, 8 xe máy, 16 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác liên quan.



Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 12.3, Công an H.Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá sòng bạc dưới hình thức đánh bài cào tại xã Thành Long, H.Châu Thành, bắt quả tang 25 người tham gia đánh bạc. Bước đầu, công an đang tạm giữ 20 người để điều tra.



Điều tra ban đầu xác định sòng bạc này do Trần Thị Phụng (60 tuổi, ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, H.Châu Thành) đứng ra tổ chức. Sòng bạc bắt đầu hoạt động từ trước Tết Nguyên đán 2021 đến nay. Hằng ngày, Phụng tập hợp các con bạn đến các sòng bạc do mình tổ chức trên địa bàn xã Thành Long và các xã lân cận.



Để tránh bị phát hiện, Phụng thuê người cảnh giới và bố trí cho các con bạc đi đến địa điểm mà Phụng chọn tổ chức. Tại thời điểm bị bắt quả tang, sòng bạc do Nguyễn Thị Kiều (31 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Tiên (24 tuổi, cùng ngụ xã Thành Long) hùn tiền làm cái, mỗi con bạc đặt 1 triệu đồng/ván.



Hiện cơ quan công an đang điều tra đối với những người liên quan đến sòng bạc vùng biên này.

Theo GIANG PHƯƠNG (TNO)