Tạm đình chỉ giáo viên dạy lái xe bị "tố" đánh người sau mâu thuẫn giao thông

Ông Tô Chí Dũng, giáo viên dạy lái xe trường Trung cấp nghề GTVT Thái Bình, bị tạm đình chỉ công việc 15 ngày để giải quyết mâu thuẫn với người tham gia giao thông.

Ngày 22-3, ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề giao thông vận tải (GTVT) Thái Bình (thuộc Sở GTVT tỉnh Thái Bình), ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tô Chí Dũng (59 tuổi, giáo viên nhà trường).



Ông Tô Chí Dũng tại trụ sở Công an xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Ảnh cắt từ clip

Việc đình chỉ áp dụng kể từ ngày 22-3 để tập trung giải quyết sự việc mâu thuẫn xảy ra với người tham gia giao thông vào đêm 20-3 tại khu vực xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trong thời gian ông Dũng bị tạm đình chỉ, nhà trường sẽ bố trí giáo viên khác dạy thực hành lái xe thay ông Dũng.

Lãnh đạo Trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình cho biết hiện vụ việc cơ quan công an vẫn điều tra, chưa có kết luận và nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật, xử lý tiếp theo đối với cá nhân ông Tô Chí Dũng cũng như học viên (nếu có vi phạm) theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại việc một số người ngồi trên xe tải biển xanh gắn phù hiệu "xe tập lái" của Trường trung cấp nghề GVTV Thái Bình mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại huyện Kiến Xương.

Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Ban giám hiệu Trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình đã yêu cầu ông Tô Chí Dũng viết tường trình cụ thể về vụ việc xảy ra.

Theo nội dung tường trình của ông Dũng, ngày 20-3, ông có tiết dạy thực hành lái xe ban đêm cho 5 học viên lớp CK10/2020. Ông và các học viên sử dụng xe tập lái chuyên dụng của trường di chuyển từ trường (phường Quang Trung, TP Thái Bình) đi huyện Tiền Hải và ngược lại.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang trên đường về đến địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương thì bị một xe ôtô con tạt đầu, chạy chậm rồi phanh gấp ngay trước đầu xe khiến mọi người rất bức xúc. Khi ôtô con của nhóm thanh niên tạt vào cây xăng Bình Minh thuộc xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương thì ông Dũng có bảo học viên dừng lại để đi vào nhắc nhở.

"Tôi mở cửa xe con đó nhưng khoá, khi thấy kính cửa gió xe đó hạ lửng thì tôi thò tay vào nhằm mục đích kéo tài xế ra để nói chuyện thì lái xe vồ tay tôi và cắn tay. Tôi chảy máu đau quá nên khua tay vào tát vu vơ không biết có trúng không thì lái xe đó nhấn ga chạy tiếp..." - ông Dũng tường trình.

Theo tường trình của ông Dũng, nhóm thanh niên trên xe ôtô sau đó gọi thêm một số người đi xe máy, cầm theo đao kiếm, chạy chặn đầu, chặn đuôi và chửi bới, yêu cầu xe ông Dũng phải dừng lại.

"Chiếc xe tải do tôi điều khiển bị 2 xe máy chặn đầu đuôi nên không tiếp tục chạy được, buộc phải dừng lại chốt cửa, gọi công an. Lúc sau có một nam thanh niên đứng trước đầu xe tiểu tiện, tôi bị trượt chân côn làm xe tịnh tiến xô đổ chiếc xe máy. Sự việc Cảnh sát giao thông cũng ghi nhận không có chuyện tai nạn giao thông" - ông Dũng viết.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình cho biết ghi nhận ban đầu về vụ việc không thấy có dấu hiệu tai nạn giao thông mà đơn thuần là việc mâu thuẫn, xô xát giữa hai nhóm người nên đơn vị đã bàn giao hiện trường, người cùng phương tiện liên quan cho Công an huyện Kiến Xương chỉ đạo Công an xã Vũ Ninh điều tra.

Tr.Đức (NLĐO)