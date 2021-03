Tai nạn lao động ở Bình Phước: Đứt cáp, móc cẩu rơi khiến 2 người chết

Một tai nạn lao động xảy ra ở Bình Phước khi các công nhân đang điều khiển xe cần cẩu nâng móc cẩu lên thì bất ngờ dây cáp bị đứt, móc cẩu rơi xuống làm 2 người chết, 1 người bị thương.



Đứt dây cáp khiến móc cẩu rơi xuống khiến 2 người chết, 1 người bị thương- ẢNH: HOÀNG GIÁP





Sáng ngày 15.3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại một công trường xây dựng (thuộc KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) làm 2 người chết, 1 người bị thương.





Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương - ẢNH: HOÀNG GIÁP





Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày (15.3), Lê Văn Lam (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) sử dụng xe cần cẩu BS 50LA - 1148 để cùng các công nhân thi công tại một nhà xưởng đang xây dựng thuộc KP Phú Mỹ, P.Tân Phú.



Khi anh Lam nâng móc cẩu lên thì đầu móc bất ngờ bị đứt cáp khiến móc cẩu nặng hàng trăm kg rơi thẳng xuống khu vực các công nhân đang thi công.





Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ - ẢNH: HOÀNG GIÁP





Hậu quả làm anh Hoàng Thiên Nhiên (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) và anh Hoàng Văn Hậu (33 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ, anh Hoàng Thành Đạt (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an P.Tân Phú, Công an TP.Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động gây chết người đang được Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.

