Phá sới bạc tiền tỉ, "phù phép" 1 triệu đồng thành tờ tiền 1.000 đồng có chữ ký

Ngày 12-3, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc, tạm giữ 11 đối tượng liên quan.





Công an tạm giữ các đối tượng liên quan tham gia sới bạc - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, sau nhiều ngày điều tra, 17 giờ ngày 10-3-2021, khoảng 50 trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Vinh đã bao vây, đột nhập căn nhà của Hoàng Văn Trung (SN 1986) ở số 4, ngõ 101, đường Lê Quý Đôn, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 11 người đang đánh bạc, thu giữ 15 điện thoại di động, 1 ôtô, 879 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng được ép plastic và 150 triệu đồng tiền mặt.



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Cường (SN 1991, trú xã Nghi Phú, TP Vinh). Cường là đối tượng có tiền án tiền sự và vừa chấp hành xong án phạt tù từ năm 2019. Con Hoàng Văn Trung là người trực tiếp tổ chức các sới bạc đồng thời thuê Nguyễn Trọng Dân (SN 1990), Nguyễn Văn Hà (SN 1990), cùng trú xã Nghi Phú, TP Vinh và Thái Thanh Thủy (SN 1988), trú Hương Sơn, Hà Tĩnh làm nhiệm vụ chở các con bạc đến sới, quản lý ghi sổ sách, chuẩn bị công cụ đánh bạc, cảnh giới… Mỗi đối tượng được Nguyễn Văn Cường trả công 1 triệu đồng/ngày.



Được biết, đây là sới bạc di động, hàng ngày các đối tượng này thuê nhiều nhà ở các địa điểm khác nhau để đánh bạc với giá từ 2-3 triệu đồng. Nhưng căn nhà này thường xa khu dân cư, có tường kiên cố, có camera theo dõi. Đặc biệt, để đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện Cường đã thống nhất quy ước "mỗi tờ tiền 1 ngàn đồng tương đương với 1 triệu đồng", các tờ tiền 1.000 đồng đều có chữ ký riêng của Cường. Khi đến sới đánh bạc những người tham gia trực tiếp gặp Cường để đổi tiền mặt thành các "thẻ 1.000 đồng". Bình quân mỗi ngày các đối tượng tổ chức 2 canh bạc và thu tiền hồ 1 triệu đồng cho mỗi đối tượng tham gia đánh bạc.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Hải Vũ (NLĐO)