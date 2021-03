Nữ sinh lớp 10 Hà Nội rơi từ tầng 9 chung cư xuống tử vong

Công an Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 9 chung cư xuống tử vong.



Rơi từ tầng 6 xuống đất, một công nhân tử vong

Bé trai 2 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong

Lực lượng PCCC và CHCN có mặt tại hiện trường đưa thi thể nữ sinh xuống- Ảnh CVT



Chiều 9.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an quận này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 9 chung cư CT2A đường Lê Đức Thọ (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm) xuống mái tầng 1 (khu vực nối giữa 2 tòa nhà) tử vong.



Khu vực nối giữa 2 tòa nhà, nơi nữ sinh rơi xuống - Ảnh Kiến Trần



Theo một số người dân sinh sống tại chung cư CT2A, khoảng 6 giờ 30 sáng nay, 9.3, họ nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực nối giữa 2 tòa nhà. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện 1 cô gái nằm bất động, tử vong trên vũng máu, nên đã thông báo lực lượng chức năng tới giải quyết.





Xe chuyên dụng được huy động tới hiện trường - Ảnh CTV



Đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm cho biết, tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã huy động các đội nghiệp vụ xuống hiện trường để tổ chức điều tra. Tuy nhiên, nữ sinh rơi xuống khu vực mái nối giữa 2 tòa nhà, các hộ dân sống ở tầng 2 kiêng không cho đưa thi thể nạn nhân qua nhà nên Công an Q.Nam Từ Liêm phải huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng xe chuyên dụng tới hiện trường đưa thi thể nạn nhân xuống.



Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm đang tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)