Nổ lớn tại công trường cầu Hòa Bình 2, một người tử vong

Nhiều người đang làm việc tại cầu Hòa Bình 2 bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực hàn xì, sau đó họ phát hiện một nam công nhân tử vong.





Khoảng 7 giờ sáng ngày 7-3, tại công trường thi công thuộc dự án cầu Hòa Bình 2 (thuộc Tổ 1, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) xảy ra một vụ nổ khiến 1 nam công nhân tử vong tại chỗ.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động



Thời điểm trên, khi ông N.V.H., (SN 1979; ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) là công nhân hàn xì tại công trường khi đang mở van bình nén khí oxy (để thực hiện công việc hàn nhiệt) thì bình oxy bất ngờ phát nổ. Hậu quả, ông N.V.H. tử vong tại chỗ.



Nhận được tin báo, Công an TP Hòa Bình và lực lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây nổ.



Cầu Hòa Bình 2 được khởi công ngày 4-11-2019, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh các nhà thầu thi công gồm liên danh Công ty TNHH và Xây dựng Trung Chính, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lâm Việt, Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật điện và xây dựng Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư trên 590 tỉ đồng.



Được biết, vào ngày 18-12-2019, tại công trình này đã từng xảy ra vụ tai nạn làm 4 công nhân rơi xuống sông Đà. Hậu quả, anh Phan Văn Q. (SN 1990; ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tử vong.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)