Người phụ nữ ở TP HCM mất 1,2 tỉ đồng chỉ vì nhấp vào đường link trên Zalo

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác tội phạm của bà T.T.K.Đ. (ngụ TP HCM).



Nội dung vụ án thể hiện, bà K.Đ. có nhà cho thuê và ngày 2-10-2020, một đối tượng xưng là Nguyễn Việt Thắng nhắn tin qua Zalo với mục đích thuê nhà. Bà Đ. yêu cầu đặt cọc thì đối tượng nói gửi 100 USD và kêu bà click vào đường link Westernunion.banking247... để nhận tiền.



Bà Đ. truy cập vào đường link và thao tác nhiều lần nhưng hệ thống báo lỗi, không nhận được tiền. Bà Đ. lên mạng nhắn lại thì tài khoản Zalo của "khách hàng" cũng không tồn tại.



Đến ngày 5-10-2020, bà Đ. kiểm tra tài khoản tiết kiệm online thì phát hiện bị rút hơn 1,2 tỉ đồng.



Bà Đ. ra ngân hàng sao kê tài khoản thì được biết tiền trong tài khoản của bà được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau và các đối tượng đã rút sạch sau khi chuyển khoản.



Thời gian qua, rất nhiều vụ người dân bị mất sạch tiền trong tài khoản khi nhấp vào đường link và nhập mã OTP, khi đó tiền đã được chuyển vào tài khoản khác và kẻ gian rút ngay lập tức.



Bộ Công an và Công an TP HCM cũng như các ngân hàng đã liên tục khuyến cáo, cảnh giác người dân không được nhấp vào bất kỳ đường link nào do các đối tượng lạ mặt gửi, không được cung cấp mã OTP gửi về điện thoại cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)