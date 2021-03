Người đàn ông ở Quảng Nam được phát hiện nằm chết trong vườn

Trước khi mọi người phát hiện thi thể, người đàn ông này về thăm gia đình, có ý gửi gắm con cái cho người nhà chăm sóc.

Ngày 19-3, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của ông Phan Thanh V. (SN 1981; ngụ xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Ông V. được phát hiện nằm chết trong vườn điều

Theo thông tin ban đầu, khuya 18-3, người dân địa phương bất ngờ phát hiện ông V. nằm chết trong vườn cây điều cạnh chiếc xe máy tại tổ 2 (thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) liền gọi báo cho lực lượng chức năng.

Nhiều người cho biết ông V. sinh sống tại xã Trà Sơn. Vừa qua, ông V. về quê ở xã Bình Sa thăm gia đình, đến thắp hương ông nội và có ý gửi gắm con cái cho người thân chăm sóc.

Q.Vinh (NLĐO)