Nghi án 1 phụ nữ bị kẻ gian đập đầu giữa đêm khuya

Hiện cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang đang khám nghiệm tử thi 1 phụ nữ nghi bị kẻ gian đập đầu giữa đêm khuya.





Ngày 8-3, các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ về cái chết bất thường của chị L.T.K.A (SN 1986; ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành).



Trước đó, tối 7-3, chị A. được cha mẹ nhờ đến ngủ giữ nhà tại khu vực ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành do ông bà đi khám chữa bệnh ở TP HCM. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, con gái của chị A. đi ra ngoài xem lý do tại sao mẹ nói đi ra đóng cửa nhưng lâu quá không thấy trở vào. Khi vừa bước ra thì bé gái phát hiện mẹ nằm bất động trong tình trạng phần đầu chảy rất nhiều máu nên hô hoán mọi người đến tiếp cứu nhưng chi A. đã tử vong.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an xã Tân Phú và Công an huyện Châu Thành đến bảo vệ hiện trường để các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an cũng tiến hành khoanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn để tiến hành truy bắt, xử lý.



