Lãnh đạo sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố: Nhà thầu NSJ "khủng" cỡ nào?

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 2 nguyên lãnh đạo sở Y tế Cần Thơ còn có các “sếp lớn” của đơn vị dự thầu là Công ty TNHH NSJ - một doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã trúng rất nhiều gói thầu lớn ở hai mảng thiết bị y tế và giáo dục tại các địa phương.



Tạm đình chỉ công tác ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố 2 nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Trụ sở NSJ và nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Hoàng Thuý Nga (trái), nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH NSJ Lê Huy Bình - 2 bị can vừa bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: BCA



Bất ngờ thay tên đổi họ, địa chỉ



Ngoài Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Chu Minh và nguyên Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ" thì danh sách bị khởi tố, bắt tạm giam còn có bị can Hoàng Thị Thúy Nga - nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập Đoàn Hành Trình Thành Công Mới - tên giao dịch tiếng Anh là NSJ Group; Lê Huy Bình - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH NSJ; Đoàn Thị Nở - nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng - nguyên nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH NSJ.



Theo tìm hiểu của Lao Động, Công ty NSJ được thành lập năm 2014 có địa chỉ tại số 72 Đường 64, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu.



Chỉ sau khi thành lập ít lâu, NSJ đã trở thành đơn vị mua sắm, lắp đặt và cả sửa chữa các máy móc thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Đồng thời, NSJ cũng là nhà thầu quen mặt trúng nhiều gói thầu lớn ở các tỉnh thành trong lĩnh vực thiết bị giáo dục.



Đến tháng 5.2020, khi “làm nên ăn ra ở mảng cung cấp trang thiết bị y tế, giáo dục” thì NSJ bất ngờ đổi tên, đổi con dấu thậm chí đổi cả lĩnh vực kinh doanh để trở thành Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ có địa chỉ tại số 40 Đường 62, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM.



Tổng Giám đốc LTQ là ông Lê Huy Bình (ngụ Đống Đa, Hà Nội). Các thành viên lập nên Công ty LTQ là ông Lê Huy Bình, bà Đoàn Thị Nở (ngụ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Công ty TNHH NSJ Group (đăng ký thành lập tháng 9.2019 trùng tên và trùng địa chỉ với Công ty TNHH NSJ).



Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ có vốn điều lệ 150 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH NSJ Group góp tới 88% tỉ lệ cổ phần (tương đương 132 tỉ đồng), ông Lê Huy Bình (đại diện pháp luật LTQ) góp 9 tỉ đồng (tương đương 6% vốn điều lệ), bà Đoàn Thị Nở góp 9 tỉ đồng (tương đương 6% vốn điều lệ).



Liên tục trúng những gói thầu lớn ở nhiều tỉnh, thành



Theo tìm hiểu, giai đoạn 2017- 2019, NSJ liên tục trúng những gói thầu lớn có giá trị hàng chục tỉ đồng ở hai lĩnh vực thiết bị giáo dục và thiết bị y tế ở nhiều tỉnh, thành.



Cụ thể, nhà thầu này cùng liên doanh Toàn Thịnh trúng gói thầu lên tới 195,888 tỉ đồng đầu tư thiết bị, đồ dùng cho các lớp mầm non 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, bộ đồ chơi vận động ngoài trời, thiết bị vận động ngoài trời ở tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, NSJ cũng trúng gói thầu trang bị màn hình cảm ứng cho các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với trị giá 56,88 tỉ đồng.



Ngoài ra, NSJ còn trúng gói thầu mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh cho các trường mầm non trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu với giá trúng thầu là 68,268 tỉ đồng.



Năm 2018, Công ty TNHH NSJ trúng 2 gói thầu mua sắm thiết bị cho các trường mầm non thuộc Dự án Mua sắm tập trung đợt 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương với trị giá lên tới 127 tỉ đồng.



Trong lĩnh vực đấu thầu trang thiết bị y tế, NSJ cũng trúng nhiều gói thầu lớn trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Đắk Lắk… với trị giá nhiều tỉ đồng.



Điều đáng nói là tỉ lệ tiết kiệm trong hầu hết gói thầu mà Công ty NSJ đã trúng đều có tỉ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%) trong khi tỉ lệ trung bình đấu thầu qua mạng là trên 5%. Điển hình như gói thầu Cung cấp lắp đặt Hệ thống DSA 2 bình điện do Sở Y tế TP.Cần Thơ mời thầu có giá trúng thầu là 37,988 tỉ đồng, giảm giá 0,01% so với giá gói thầu (37,995 tỉ đồng). Ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm 7 triệu đồng so với giá mời thầu.



Theo thông tin đấu thầu, tính đến tháng 5.2020, Công ty NSJ đã tham gia 65 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 53 gói, trượt thầu 6 gói, 6 gói chưa có kết quả.



Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án có liên quan đến các gói thầu mà Công ty TNHH NSJ đã trúng trước đây.



Theo Linh Anh (LĐO)