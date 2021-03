Kiểm tra xe tải, cảnh sát hình sự tóm gọn băng cướp liên tỉnh miền Tây

Băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp đường dài bằng thủ đoạn rất tinh vi đã bị bắt gọn tại Tiền Giang khi bọn chúng trên đường di chuyển về TP HCM.





Sáng 1-3, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 3 đối tượng cho Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra, xử lý vì đã có hành vi gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, TP miền Tây, gây hoang mang đối với người đi đường. Các đối tượng này gồm: Tất Kiến Hùng (SN 1990), Lê Văn Tài (SN 1990) và Nguyễn Quốc Duy (SN 1989) - cùng ngụ quận 11, TP HCM.





Ba kẻ cướp bị bắt vào khuya 1-3 tại Tiền Giang

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, người đi đường rất lo lắng vì bị nhóm cướp giật này ra tay rất manh động. Khuya 1-3, trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang, các trinh sát phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ dừng một xe tải và khống chế 3 đối tượng trên xe.



Kiểm tra xe tải, công an còn phát hiện có một xe máy nghi là phương tiện gây án. Ngoài ra, trinh sát còn thu giữ tang vật các vụ cướp là 7 sợi dây kim loại màu vàng, 2 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay, 3 điện thoại di động…



Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng… Đang trên đường về TP HCM thì băng cướp này bị tóm gọn.



