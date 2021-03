Khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Văn Chung, giám đốc Công ty DCB

Bị can Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND TP.HCM ngày 4.3 đã ra Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó, ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB) về tội danh trên.



Theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ông Nguyễn Văn Chung đã có hành vi lập khống bảng vẽ phân lô, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất không thuộc quyền sở hữu của ông tại các thửa đất thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM để nhận và chiếm đoạt 16 tỉ đồng của 8 cá nhân.



Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, ông Nguyễn Văn Chung bị nhiều khách hàng tố cáo lừa đảo.

Theo SONG MAI (TNO)