Hải Dương gỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh từ 3/3

Tỉnh Hải Dương kết thúc 15 ngày cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 3/3, chuyển sang chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới.



Khi chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại quảng trường Sao Đỏ được gỡ bỏ, người dân Chí Linh mừng rỡ reo hò. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)



Vào lúc 0 giờ ngày 3/3, tâm dịch COVID-19 tại thành phố Chí Linh đã được gỡ bỏ phong tỏa và cách ly y tế.



Đây cũng là thời điểm huyện Cẩm Giàng gỡ bỏ phong tỏa và tỉnh Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh.



Hạnh phúc khi dịch bệnh được kiểm soát



Khi chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại quảng trường Sao Đỏ được gỡ bỏ, từ người dân đến những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, đều có chung cảm xúc xúc động, vui mừng.



Trung tá Vũ Văn Tú, Phó trưởng Công an phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, Chốt trưởng chốt kiểm soát dịch tại quảng trường Sao Đỏ, chia sẻ: “Tôi được phân công nhận nhiệm vụ chống dịch từ ngày 27/1 đến nay. Trong giờ phút Chí Linh gỡ bỏ phong tỏa, tôi rất cảm động và hạnh phúc. Chúc cho Chí Linh sớm chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh, mọi người sớm được trở lại với sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của mình.”



Bác sỹ Nguyễn Thị Hằng, Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, xúc động: “Cũng như mọi người dân Chí Linh, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Cảm xúc của chúng tôi như vỡ òa vì vui sướng.”



Công tác trong ngành y hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên chị Hằng làm việc trong bối cảnh đặc biệt chưa từng có: làm việc quên thời gian, không bao giờ được ăn đúng bữa, chỉ tranh thủ ăn cơm vào giờ giải lao. Sau nhiều ngày căng thẳng và áp lực, khoảng 10 ngày nay mới có chút thư thả.



Với chị Hằng và nhiều đồng nghiệp, thời điểm đêm 2/3 như niềm vui đón giao thừa và đón năm mới. Chung niềm vui với chị là cả những đồng nghiệp đang trong thời gian cách ly tại khách sạn sau chuỗi ngày trực tiếp điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 và hiện không có mặt tại Trung tâm y tế đêm hôm nay.



Anh Nguyễn Thanh Nam, một người dân Chí Linh, hồ hởi chia sẻ: “Giờ phút này, chúng tôi rất vui. Thành phố đã gỡ bỏ phong tỏa, chuyển sang trạng thái mới, chúng tôi quyết tâm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thực hiện nghiêm việc giãn cách, đeo khẩu trang, không tập trung đông người và nỗ lực gấp đôi, gấp ba để đưa kinh tế Chí Linh phát triển."



Nhìn lại quá trình chống dịch vừa qua, ở một góc nhìn khác, anh Nam cũng cho rằng, đối với người dân chí Linh, chống dịch COVID-19 mới thấy tình người được nhân lên nhiều lần, chúng tôi đoàn kết hơn, quan tâm nhau và yêu thương nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn.



Khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội



Có mặt và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chí Linh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng biểu dương và ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực phi thường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Chí Linh trong công tác phòng, chống dịch suốt thời gian qua, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.



Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị thành phố Chí Linh phải khắc phục khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; chủ động 4 tại chỗ các biện pháp khi có các ca mắc COVID-19 mới.



Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch như: không đeo khẩu trang, tụ tập, kinh doanh hàng không thiết yếu...



Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đây là ổ dịch lớn nhất Việt Nam, xuất hiện tại một công ty có hơn 2.300 công nhân, sau đó lây lan ra cộng đồng khiến việc dập dịch gặp nhiều khó khăn.



Từ khi bùng phát dịch đến nay, Chí Linh đã ghi nhận 383 người mắc COVID-19 trong tổng số 684 ca mắc của tỉnh.



Tuy vậy với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Chí Linh, sự đồng hành giúp đỡ của các chuyên gia Bộ Y tế, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo tỉnh, đến nay, Chí Linh đã kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh.



Lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong muốn các lực lượng tiếp tục đồng hành với Chí Linh cho đến ngày dập tắt hoàn toàn dịch bệnh.



Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng kêu gọi mỗi người dân thành phố tiếp tục là một chiến sỹ. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thôn xóm, tổ dân phố giữ vững là một pháo đài chống dịch, tạo thành sức mạnh cuộc chiến tranh nhân dân chống dịch. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thành phố tiếp tục phấn đấu sức lực lao động bằng hai để sớm đưa thành phố giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 và hăng hái lao động, sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Các cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải tuyệt đối chấp hành Chỉ thị 19/CT-TTg.



Chí Linh xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ lâu dài và trước mắt, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung tiếp tục củng cố và duy trì hiệu quả hơn đối với Tổ giám sát và phòng, chống COVID 119 tại cộng đồng, Tổ an toàn COVID, kiểm soát chặt tại các chợ, các doanh nghiệp đủ các điều kiện an toàn phòng dịch mới được được hoạt động; tổ chức cho các gia đình, hộ kinh doanh cá thể ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.



Hiện Chí Linh vẫn còn 11 điểm khu dân cư đang thực hiện phong tỏa. Bí thư Thành ủy Chi Linh khẳng định tiếp tục thực hiện cách ly nghiêm ngặt đối với những nơi này.



Trước đó, ngày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới





Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về gỡ bỏ phong tỏa thành phố Chí Linh. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)





Từ 0 giờ ngày 3/3, kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với toàn tỉnh Hải Dương, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng, chống dịch COVID-19.



Bốn huyện, thị xã, thành phố gồm: thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg cho tới ngày 17/3.



Tám huyện, thành phố còn lại gồm: Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện và thành phố Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg cho tới khi dập dịch hoàn toàn.



Các xã, thôn, khu, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện đến khi có quyết định kết thúc phong tỏa.

Theo Mạnh Minh (TTXVN/Vietnam+)