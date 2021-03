Hai chuyến bay đưa người Việt từ Myanmar về nước hạ cánh ở Đà Nẵng

Hai chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 388 người Việt từ Myanmar về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng chiều nay 4-3.





Ngày 4-3, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã phối hợp thực hiện 2 chuyến bay đưa 388 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước an toàn.



Hai chuyến bay mang số hiệu VN5952 chở 197 hành khách và VN5956 chở 191 hành khách đều xuất phát từ Yangon (Myanmar) và lần lượt hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng lúc 14 giờ 45 và 15 giờ 15 hôm nay 4-3. Tất cả hành khách đều là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại nhiều địa phương ở Myanmar.



Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Trong bối cảnh diễn biến gần đây tại Myanmar và tình trạng dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các công dân, đưa ra những hướng dẫn cụ thể để công dân tới sân bay an toàn và đúng giờ.



Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar lưu ý vùng đô thị Yangon đang áp dụng lệnh giới nghiêm từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau và tại khu vực bùng binh gần sân bay có trạm kiểm soát. Việc di chuyển trên đường có thể gặp khó khăn.



Để tránh để lỡ chuyến bay, đại sứ quán khuyến cáo công dân cần quan sát tình hình, diễn biến quanh khu vực nơi mình ở để tính toán thời gian di chuyển hợp lý, công dân ở xa sân bay nên sớm di chuyển. Khi qua trạm kiểm soát an ninh, công dân nên giải thích cho cảnh sát biết mình là người Việt Nam đến sân bay để về nước.



Để thực hiện 2 hành trình này, Vietnam Airlines đã phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng và chuẩn bị trong nhiều ngày. Trong đó, công tác đảm bảo an toàn cả về khai thác và phòng, chống dịch được ưu tiên hàng đầu.



Theo đó, các chuyến bay được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh mức độ 4 - mức cao nhất trong hệ thống các cấp độ phòng, chống dịch của Vietnam Airlines.



Toàn bộ hành khách phải khai báo y tế trước chuyến bay và được kiểm tra tờ khai tại bộ phận nhập cảnh. Tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều được đo thân nhiệt, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế trước khi lên máy bay và đảm bảo luôn mặc đồ bảo hộ trong suốt hành trình.



Trên chuyến bay, Vietnam Airlines bố trí sẵn khăn kháng khuẩn, suất ăn, đồ uống tại túi ghế phía trước và yêu cầu hành khách chia ca ăn uống, hạn chế đi lại nhằm giảm thiểu tiếp xúc.



Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, máy bay thực hiện 2 chuyến bay được phun và ủ thuốc khử trùng; hành khách và tổ bay được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.



Năm 2020, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 180 chuyến bay và vận chuyển về nước 52.500 người Việt bị mắc kẹt tại hơn 30 quốc gia do dịch bệnh.



Bộ Ngoại giao cho biết thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.



Hành khách thực hiện giãn cách tại khu vực nhập cảnh và kiểm tra y tế ở sân bay Đà Nẵng.



