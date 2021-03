Giải cứu kịp thời 2 người mắc kẹt trong đám cháy ở TP Hồ Chí Minh

Trong quá trình hàn lan can tại ngôi nhà ở 452 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp, đám cháy đã bùng phát. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, chủ nhà và thợ hàn dập lửa bất thành và bị mắc kẹt.



Quảng Ngãi: Kịp thời cứu sống hai cha con trong vụ hỏa hoạn

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận từ nóc nhà để giải cứu 2 nạn nhân. (Nguồn: TTXVN phát)





Ngày 13/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng ở địa chỉ 452 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp khiến 2 nạn nhân bị mắc kẹt.



Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời tới hiện trường giải cứu 2 người.



Cụ thể, khoảng 10 giờ 40 ngày 13/3, lửa bùng phát trong quá trình hàn lan can trong nhà.



Phát hiện sự việc, chủ nhà là ông Phạm Đức Kiên (sinh năm 1961) và thợ hàn Nguyễn Trung Lộc (sinh năm 1970) dập lửa bất thành, khói tỏa mù mịt làm 2 người mắc kẹt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khói đen bốc cao ra ngoài.



Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Gò Vấp đã điều 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.



Bằng xe thang, các chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận căn nhà và đưa nạn nhân xuống an toàn.



Nguyên nhân được xác định là tia lửa khi hàn cầu thang rớt xuống la phông gây cháy.



Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)