Công an vào cuộc vụ 2 trẻ nhỏ chết đuối dưới hố chôn cột điện sát đường

Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang vào cuộc điều tra, xác minh sự việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm do sa xuống hố chôn cột điện bên đường.





Sáng 8-3, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc 2 trẻ nhỏ chết đuối dưới hố chôn cột điện. Hiện cơ quan này đang làm rõ sự việc xem có yếu tố hình sự hay không mới khởi tố vụ án.



Hố chôn cột điện, nơi 2 anh em ruột chết đuối thương tâm



Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công dự án, chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng mới được tiếp tục thi công.



Trong khi đó, đơn vị thực hiện dự án cũng đã lấp 4 điểm chôn cột sau khi sự cố xảy ra, còn hố chôn nơi 2 anh em ruột chết đuối, cơ quan chức năng đang niêm phong.



Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, cột điện nơi 2 trẻ chết đuối thuộc dự án chống quá tải cho 3 huyện Hoằng Hoá, Hậu Lộc, Nga Sơn. Ngày 3-3, đơn vị chôn cột và sẽ lấp vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do tại khu vực trên có mưa to nên đơn vị và chính quyền xã thống nhất mùng 6 lấp, nhưng chưa kịp lấp thì xảy ra sự cố đáng tiếc.



Trước đó, vào sáng 6-3, tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột Trần Tiến Đ. (SN 2014) và Trần Hoài A. (SN 2017, ngụ địa chỉ trên) tử vong. Dọc đường bê tông liên xã đang có rất nhiều hố chôn cột điện (đã chôn xong cột) nhưng chưa lấp đất, hoàn trả lại mặt bằng. Trong lúc chơi dọc con đường này, 2 anh em chẳng may sa chân xuống một hố chôn cột điện, chết đuối thương tâm.



Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

