Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội 'đưa hối lộ'

Hai nguyên chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Vũ "nhôm" lĩnh tổng cộng 54 năm tù

Vũ "nhôm" bị đề nghị 25-27 năm tù

Cảnh sát dẫn giải bị cáo bị cáo Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79) về trại giam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Hà Nội; đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) về tội "Đưa hối lộ" tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) còn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa (sinh năm 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ," ngày 25/2/2021, đơn vị đã ban hành Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" xảy ra tại thành phố Hà Nội được quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.



Phan Văn Anh Vũ nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và hiện đang chấp hành nhiều bản án khác nhau, trong đó có các vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á (DAB); vụ án làm lộ bí mật nhà nước; vụ án về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

