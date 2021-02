Xác minh thông tin đưa Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới với Việt Nam

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra theo hình thức trực tuyến chiều 4-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết sẽ xác minh thông tin như phóng viên hỏi là có ảnh vệ tinh và thông tin cho thấy Trung Quốc đang xây căn cứ tên lửa cách biên giới với Việt Nam khoảng 20 km.





Phóng viên nêu câu hỏi Bộ trưởng Anh và Nhật Bản hôm 3-2 ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông, phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng. Anh cũng dự kiến triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cuối năm nay và từng nhiều lần để ngỏ khả năng cho tàu sân bay tiến vào Biển Đông. Đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam với thông tin này.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).



"Hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này"- Người phát ngôn nhấn mạnh.



Phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về công hàm mới đây của Nhật phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông năm ngoái.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Biển Đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau. Các dân tộc và cộng đồng quốc tế có lợi ích chung trong về việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Theo đó, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ thiện chí, trách nhiệm UNCLOS 1982 là thiết yếu. Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong Tuyên bố dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 rằng UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương.



"Với tinh thần đó, cùng các nước ASEAN, Việt Nam mong rằng tất cả các nước, trong đó có các nước đối tác của ASEAN sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế"- Người phát ngôn nêu rõ.



"Một lần nữa xin khẳng định Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm về vấn đề này"- bà Hằng nhấn mạnh.



Trước đề nghị bình luận thêm về việc ngày 1-2 vừa qua là ngày mà Luật hải cảnh Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhắc lại phát biểu vào ngày 29-1. Theo đó, bà nêu rõ quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam: Trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc qia liên quan đến biển, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).



"Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp, chính đáng đó" - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nhấn mạnh.



Việt Nam yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, không có hành động làm gia tăng căng thẳng, tích cực đóng góp vào việc tạo dựng lòng tin, gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển và an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông.



Phóng viên đề nghị xác minh thông tin và bình luận trước việc hiện nay có một số ảnh vệ tinh và một số thông tin cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km?



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết sẽ xác minh thông tin như phóng viên hỏi.



