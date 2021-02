Va chạm lúc nửa đêm, 2 xe máy biến dạng, 2 người tử vong

Cú va chạm mạnh trong đêm trên quốc lộ 20 đã khiến 2 xe máy bị biến dạng, 2 người tử vong tại chỗ.





Sáng 28/2, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong.



Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra tại Km 117 trên quốc lộ 20 đoạn thuộc huyện Định Quán vào khoảng 23h đêm 27/2.





Hiện trường vụ tai nạn





Cụ thể, vào thời gian trên người dân địa phương đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh nên chạy ra xem thì phát hiện vụ tai nạn.



Theo các nhân chứng kể lại, tại hiện trường hai nạn nhân nằm cách xa nhau khoảng 3 mét nhưng đều đã tử vong, trong đó có 1 nạn nhân là nữ. Riêng hai chiếc xe mô tô của các nạn nhân cũng đã bị biến dạng nặng.



Thấy vậy người dân địa phương đã nhanh chóng báo tin cho công an. Nhận tin báo công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Anh N.V.H., người dân địa phương kể, anh đã nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh giữa 2 xe máy giữa đêm khuya. Qua quan sát tại hiện trường anh thấy các nạn nhân gặp nạn đều rất trẻ.



"Đoạn đường này tai nạn liên tục, các cháu mới lớn hay lấn làn, phóng nhanh, trong khi đó xe khách và xe tải cũng đi nhanh. Nhiều khi không kiểm soát được tốc độ thành ra tự gây tai nạn. Cách đây không lâu cũng vừa có 1 vụ cũng gần ngay chỗ này, cũng có người tử vong do tai nạn giao thông", anh H. chia sẻ.





