Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp giao ban về tình hình Tết, phòng chống Covid-19

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, trong dịp Tết với bối cảnh bình thường mới, nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai để phòng, chống dịch Covid-19, nhân dân cả nước đã đón Tết trong không khí sum vầy, vui tươi, an toàn...



Thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm, phục vụ nhân dân trong dịp Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Tiền lương, tiền thưởng cho người lao động cơ bản được bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán năm 2021 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ Tết năm 2020.



Tính đến ngày 19 giờ ngày 16-2-2021, các địa phương đã chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với số tiền gần 5.558 tỉ đồng. Thực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước nhân dịp Tết cho 1,733 triệu đối tượng có công với cách mạng, với tổng kinh phí gần 538 tỉ đồng. Ngoài phần quà của Chủ tịch nước, các địa phương đã chủ động trích ngân sách của tỉnh, thành phố và nguồn vận động để tặng quà cho đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán với mức quà bình quân dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất, nhiều địa phương có mức quà cao như TP HCM 6,5 triệu đồng/suất; Quảng Ninh 4 triệu đồng/suất.



Theo số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019; khoảng 55,6% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, mức thưởng bình quân gần bằng 1 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).



Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, bảo đảm khám, cấp cứu cho nhân dân. Tính đến 7 giờ ngày 16-2-2021 (mùng 5 Tết), tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 285.309 lượt bệnh nhân, tăng 14,5% so với cùng kỳ Tết Canh Tý.



Sản xuất nông nghiệp tại các địa phương diễn ra theo kế hoạch; tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa Đông Xuân, gieo trồng hoa màu trên cả nước và thu hoạch cây vụ Đông miền Bắc. Cả nước đã gieo cấy đạt trên 2,27 triệu ha lúa Đông xuân.



Trong dịp Tết, lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì 1.608 tổ, chốt với tổng số hơn 9.990 người tham gia.



Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên cả nước trong 7 ngày nghỉ Tết ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Công tác đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo đạt hiệu quả cao trong dịp Tết, lực lượng chức năng đã bắt, xử lý 1.868 vụ, 2.003 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép (tăng 27,1% số vụ, 30,3% số đối tượng).



Tính đến 7 giờ sáng 16-2-2021, sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 29.650 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 2,8% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 10,4% trong tổng số khám, cấp cứu chung.