Thiếu gia xô xát khiến một phụ nữ ở trọ tử vong

Sau khi xô xát với con trai chủ nhà trọ và bị đánh vào vùng mặt, người phụ nữ đã tử vong tại bệnh viện.





Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra việc bà Đ.T.T.T. (SN 1971, ở trọ tại đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) tử vong.



Theo thôn g tin ban đầu, sáng 15-2, con gái bà Đ.T.T.T. đến công an trình báo việc mẹ mình tử vong sau khi xô xát với nam thanh niên tên T. (2004). Nội dung được xác định vào ngày 13-2, bà Đ.T.T.T. xô xát với con trai chủ trọ là T. và T. được cho là đã đánh vào mặt bà gây thương tích ở gò má.



Bà Đ.T. T.T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Bình Tân chụp X-Quang thì sức khỏe bình thường nên được cho về. Khoảng 30 phút sau, bà Đ.T.T.T. có biểu hiện nôn ói nên được người thân đưa ngược trở vào bệnh viện để kiểm tra.



Do biểu hiện nặng, bà Đ.T.T.T. tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu và tử vong sau đó.



Nguyên nh ân ban đầu được xác định là do T. đi chơi, bị mẹ gọi về nên tức giận cho rằng bà Đ.T.T.T. đã "mách lẻo" nên nảy sinh mâu thuẫn, xô xát.



Khai với công an, T thừa nhận có dùng tay đánh bà Đ.T.T.T. gây thương tích. Một nguồn tin cho biết bà bị bệnh tim bẩm sinh. Hiện nguyên nhân tử vong của người phụ nữ đang được làm rõ



